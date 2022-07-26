Октябрьский мост в Ярославле могут не успеть сдать к 1 сентября

Не факт, что полностью Октябрьский мост откроют 1 сентября. Фото: Полина Вачнадзе

В группе «Дороги Ярославля» представитель подрядной организации, рассказал, когда на Октябрьском мосту полностью откроют движение. Не факт, что это произойдет к 1 сентября.

- 10-11 августа придут деформационные швы. На их установку нужно около 10 дней. Соответственно, 21-22 августа откроют движение по одной части моста. После этого пройдет установка швов на второй части моста, - сообщил представитель подрядчика.

Он пояснил, что по ночам устанавливать швы нельзя – химическому составу требуется около 24 часов для набора прочности.

Таким образом, вряд ли ли обе полосы Октябрьского моста успеют доделать к 1 сентября.

Сегодня, 26 июля, на общегородском совещании в мэрии ярославский общественник попросил не форсировать работы на мосту. В противном случае это скажется на конечном результате ремонта.

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