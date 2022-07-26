«Работы форсируются»: ярославский дорожник попросил не спешить с ремонтом Октябрьского моста

Лев Размолодин призвал не торопиться с ремонтом Октябрьского моста и улицы Первомайской Фото: Полина Вачнадзе

Представитель экспертного совета при комитете дорожного хозяйства облдумы Лев Размолодин призвал не торопиться с ремонтом Октябрьского моста и улицы Первомайской. В противном случае, пострадает качество работ. Сегодня, перед началом общегородского совещания в мэрии, общественник проверил, как идет ремонт на мосту.

- Есть ряд замечаний по бордюрному камню и температурным швам. Работы форсируются, выполнять их с нарушением технологического регламента и плана нельзя, это сказывается на качестве. Это потом обойдется нарушением эксплуатационных характеристик, - сказал Лев Размолодин.

По словам общественника, улица Первомайская также ремонтируется в ускоренном темпе и здесь тоже есть вопросы к подрядчику.

Как сейчас проходят работы, поручено проверить департаменту городского хозяйства.