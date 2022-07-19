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Общество19 июля 2022 9:10

Медленно и вяло: так врио губернатора Ярославской области охарактеризовал ход работ на Октябрьском мосту

Глава региона Михаил Евраев после многочисленных жалоб ярославцев съездил на путепровод
Полина Вачнадзе
Глава Ярославской области Михаил Евраев лично проверил, как проходит ремонт Октябрьского моста. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Глава Ярославской области Михаил Евраев лично проверил, как проходит ремонт Октябрьского моста. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Глава Ярославской области Михаил Евраев лично проверил, как проходит ремонт Октябрьского моста. Выехал на место он после многочисленных жалоб ярославцев – главе региона присылали фотографии, сделанные на мосту. На фото было видно, как на всем путепроводе работает лишь одна бригада, и та не горит энтузиазмом.

- Медленно и вяло. Так идут работы на Октябрьском мосту. Прошел сегодня весь участок. Рабочих мало, техники не хватает, швы демонтировали и бросили, - написал врио губернатора на своей странице ВКонтакте. - Задача - в кратчайшие сроки сделать оба направления, а не размазывать асфальт чайной ложкой. Руководителю подрядной организации не мешало бы постоять в пробках вместе с жителями, чтобы на себе прочувствовать все неудобства.

После визита главы области подрядчик пообещал увеличить число рабочих и техники.

На общегородском совещании, которое прошло сегодня в мэрии Ярославля, руководитель ДГХ Ярослав Овчаров сообщил, что ремонт половины моста будет завершен к концу этой недели и сделанную полосу откроют для движения транспорта. После этого работы начнут на второй полосе. Открыть весь путепровод обещают к 1 сентября, а полностью закончить на нем работы – к 1 октября.

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