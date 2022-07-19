Медленно и вяло: так врио губернатора Ярославской области охарактеризовал ход работ на Октябрьском мосту

Глава Ярославской области Михаил Евраев лично проверил, как проходит ремонт Октябрьского моста. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Глава Ярославской области Михаил Евраев лично проверил, как проходит ремонт Октябрьского моста. Выехал на место он после многочисленных жалоб ярославцев – главе региона присылали фотографии, сделанные на мосту. На фото было видно, как на всем путепроводе работает лишь одна бригада, и та не горит энтузиазмом.

- Медленно и вяло. Так идут работы на Октябрьском мосту. Прошел сегодня весь участок. Рабочих мало, техники не хватает, швы демонтировали и бросили, - написал врио губернатора на своей странице ВКонтакте. - Задача - в кратчайшие сроки сделать оба направления, а не размазывать асфальт чайной ложкой. Руководителю подрядной организации не мешало бы постоять в пробках вместе с жителями, чтобы на себе прочувствовать все неудобства.

После визита главы области подрядчик пообещал увеличить число рабочих и техники.

На общегородском совещании, которое прошло сегодня в мэрии Ярославля, руководитель ДГХ Ярослав Овчаров сообщил, что ремонт половины моста будет завершен к концу этой недели и сделанную полосу откроют для движения транспорта. После этого работы начнут на второй полосе. Открыть весь путепровод обещают к 1 сентября, а полностью закончить на нем работы – к 1 октября.