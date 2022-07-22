Октябрьский мост в Ярославле не будут закрывать для личного транспорта

В конце этой недели подрядчик должен приступить к ремонту второй части Октябрьского моста Фото: Полина Вачнадзе

В конце этой недели подрядчик должен приступить к ремонту второй части Октябрьского моста в Ярославле. На днях на месте работ побывал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, который остался крайне недоволен происходящим. В эфире «Первого Ярославского» он рассказал, что грозит подрядчику и почему принято решение не перекрывать путепровод для личного транспорта.

- Второй мост – Юбилейный, просто встанет и будет стоять намертво, потому что весь личный транспорт поедет туда. Мы получим ухудшение ситуации, - пояснил глава области. - Октябрьский мост делаем в мертвый сезон, когда многие в отпусках. Если бы делали позже, возник бы коллапс. Специально выбрали время, когда нагрузка на дорожную сеть минимальна и погодные условия хорошие.

По словам врио губернатора, с подрядчиком был договор о круглосуточном режиме работы. Но, как показала практика, эти договоренности исполнены не были.

- Меры будут приняты серьезные. Работы на мосту ускорятся, - пообещал глава области.