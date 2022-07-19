В Ярославле к концу недели начнут работы на второй половине Октябрьского моста

В конце этой недели начнется ремонт второй половины Октябрьского моста Фото: Полина Вачнадзе

В конце этой недели начнется ремонт второй половины Октябрьского моста. Об этом на общегородском совещании в мэрии Ярославля сообщил руководитель ДГХ Ярослав Овчаров.

Сейчас на полосе, которая закрыта для движения, завершается ремонт швов, обустройство тротуаров и монтаж перил.

- К концу этой недели планируем завершить ремонт на перекрытой полосе, на нее направить транспортный поток, а вторую половину закрыть, - сказал Ярослав Овчаров.

Все полосы Октябрьского моста открыть для движения обещают 1 сентября, но работы на путепроводе продлятся до 1 октября. Подрядчик будет приводить объект в порядок.