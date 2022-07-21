В ярославской школе №56 сохранили девятый класс, который собирались расформировывать

Приказ о расформировании класса уже отменен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школе №56 приняли решение не расформировывать 9-й класс, за сохранение которого рьяно боролись и сами учащиеся, и их родители. Они обращались во все инстанции с просьбой оставить школьников, 17 человек, в привычной им обстановке. Одна из мам – Оксана Киселева – была первой, кто написал сообщение на только что созданной странице и.о. мэра города Ильи Мотовилова.

- Второй год родители и ученики школы 56 борются за сохранение класса. Но администрация школы всеми возможными честными и нечестными способами пытается класс расформировать. А учиться-то осталось 9 месяцев, и выпускной. Ну, зачем ребят сейчас разбивать, раскидывать по разным классам, коллективам? Письма-обращения были направлены в адрес департамента образования мэрии Ярославля, департамента образования Ярославской области, Общественной палаты ЯО, Управляющему по защите прав ребенка при президенте. Результат помощи - нулевой. Во всех инстанциях нас отправляют в департамент мэрии, а департамент мэрии обратно к директору школы 56. И так по кругу. Неужели никто не может повлиять на такой произвол? Родители и дети - против расформирования класса! Это целый коллектив, ячейка, семья! После всех мытарств, точно могу сказать: Наши дети нужны только нам - родителям. Остальные дяди и тети только деньги считают и бумажки перекладывают. Надежда остается....может, мэрия или М.Я.Евраев помогут...? – рассказала Оксана Киселева.

Сегодня, 21 июля, стало известно, что класс будет сохранен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

- Иногда полезно «выключить» начальника. В социальных сетях ко мне обратились родители и ученики 9А класса школы №56 в Ярославле. Они просят сохранить их класс, который планировали расформировать. Разобрались с коллегами в департаменте образования. Оказалось, все легко решается. Не нужны ни совещания, ни бюджетные деньги. Достаточно исключить формальный подход и отнестись по-человечески. На заметку руководству школы, - написал он.

Приказ о расформировании класса уже отменен. 1 сентября выпускники продолжат учиться всем вместе.