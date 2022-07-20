Исполняющий обязанности мэра Ярославля создал страницу в социальной сети

И.о. мэра Ярославля Илья Мотовилов создал страницу ВКонтакте. ФОТО: страница Ильи Мотовилова ВКонтакте

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов создал страницу в социальной сети ВКонтакте. По словам градоначальника, в Сети он будет напрямую общаться с ярославцами, делиться планами и результатами работы, а также важными новостями.

От горожан Илья Мотовилов попросил обратной связи.

- Делитесь в комментариях городскими проблемами, которые могут вас беспокоить – будем на них реагировать. Не забывайте писать и о позитивных городских переменах, а также предлагать новые идеи и предложения по развитию любимого города, - написал он.

Первая просьба о помощи уже поступила. Ярославна просит вмешаться в проблему, которая возникла в школе №56: здесь пытаются расформировать девятый класс, в котором учатся 17 человек. Родители и дети против того, чтобы их «раскидывали» по другим коллективам, ведь до выпуска осталось совсем немного.