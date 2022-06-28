В Парке тысячелетия Ярославля демонтируют скейт-площадку, на которой серьезную травму получил 9-летний мальчик Фото: Мэрия Ярославля

В Парке тысячелетия Ярославля демонтируют скейт-площадку, на которой серьезную травму получил 9-летний мальчик. Ребенок катался на самокате и колесом угодил в дыру. Мальчик сломал челюсть, восстановить ее могут только московские специалисты.

После этого ЧП на площадке сделали ремонт. Однако оказалось, что на конструкции слишком много пробоин и безопаснее ее снести, чем привести в надлежащий вид. в мэрии пообещали, что на месте старой скейт-площадки установят новую.