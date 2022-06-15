В парке 1000-летия Ярославле отремонтировали скейт-площадку

В парке Ярославля отремонтировали площадку, на которой травму получил ребенок Фото: Мэрия Ярославля

В парке 1000-летия Ярославля отремонтировали опасную скейт-площадку, на которой серьезную травму получил 9-летний мальчик.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, все опасные участки убраны, на пробитые места наложили новые листы фанеры. До конца этой недели планируют заменить железные ограждения и на этом завершить ремонтные работы. Средства на реконструкцию были выделены школой олимпийского резерва №3 им.В.И. Русанова. Скейт-площадка содержится на балансе этой школы.

В конце мая на этой площадке сломал себе челюсть ребенок: мальчик катался на самокате и колесом попал в дыру. Экипировка защитила руки и ноги, но лицо серьезно пострадало. По факту травмирования ребенка следователи начали проверку.