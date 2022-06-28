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Общество28 июня 2022 9:17

Депутата ярославской облдумы, осужденного по делу о взятках, лишили полномочий

Роман Фомичев был признан виновным в посредничестве во взяточничестве
Полина Вачнадзе
Романа Фомичева лишили полномочий депутата. ФОТО: соцсети

Романа Фомичева лишили полномочий депутата. ФОТО: соцсети

Ярославская областная дума лишила депутатских полномочий Романа Фомичева. Такое решение поддержали 36 народных избранников, один воздержался.

Роман Фомичев был осужден за посредничество во взяточничестве и приговорен к двум годам лишения свободы, а также штрафу почти в 3 миллиона рублей. Депутат признал себя виновным и заключил со следствием досудебное соглашение.

21 июня осужденного этапировали в рыбинскую колонию, где сейчас отбывает наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов.