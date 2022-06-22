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Общество22 июня 2022 7:58

Бывшего депутата Романа Фомичева этапировали в рыбинскую ИК-2

Там сейчас отбывает наказание экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов
Полина Вачнадзе
Романа Фомичева этапировали в рыбинскую колонию №2. ФОТО: соцсети

Романа Фомичева этапировали в рыбинскую колонию №2. ФОТО: соцсети

Бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева этапировали в рыбинскую колонию №2, сообщает «Коммерсант».

Сейчас в этой колонии строгого режима отбывает наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный в 2016 году за взятку и вымогательство взятки. Чиновника приговорили к 12,6 годам лишения свободы.

У Романа Фомичева срок существенно меньше. В мае этого года его признали виновным в посредничестве во взяточничестве и дали 2 года лишения свободы со штрафом в 2,9 миллиона рублей. Дело Фомичева было рассмотрено в особом порядке: он полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.