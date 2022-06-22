На Московском проспекте установят пять новых светофоров и ограждение

На Московском проспекте в Ярославле будут установлены пять новых светофором и дорожное ограждение. Об этом сообщил директор ДГХ Ярослав Овчаров. Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого предложено реализовать 30 проектов.

- На 23 объектах пройдет капитальный ремонт и улучшение улично-дорожной сети. Кроме того, будет исправлено более 20 километров дорог и отремонтирован Октябрьский мост, - сказал Ярослав Овчаров.

Работы на одной из главных трасс Ярославля позволят ликвидировать места в городе, где происходит наибольшее число аварий.

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