Ремонт Октябрьского моста в Ярославле обещают закончить к 1 сентября

Ремонт Октябрьского моста в Ярославле обещают завершить к установленному ранее сроку – к 1 сентября Фото: Полина Вачнадзе

Ремонт Октябрьского моста в Ярославле обещают завершить к установленному ранее сроку – к 1 сентября. Об этом на общегородском совещании в мэрии сказал директор ДГХ Ярослав Овчаров.

С первого раза проект не прошел государственную экспертизу, поэтому была опасность, что сроки работ сдвинутся. Однако, по словам Ярослава Овчарова, изменений в датах не будет.

- К технической части проекта замечаний нет. Сейчас проверяют сметы, к концу недели закончат, и мы приступим к процедуре торгов, - сказал руководитель ДГХ. – В первых числах июля подрядчик должен приступить к работе.

К началу учебного года в мэрии планируют завершить и ремонт Первомайской улицы.