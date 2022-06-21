Ремонт Октябрьского моста в Ярославле обещают закончить к 1 сентября

Ремонт Октябрьского моста в Ярославле обещают завершить к установленному ранее сроку – к 1 сентября
Фото: Полина Вачнадзе
Ремонт Октябрьского моста в Ярославле обещают завершить к установленному ранее сроку – к 1 сентября. Об этом на общегородском совещании в мэрии сказал директор ДГХ Ярослав Овчаров.
С первого раза проект не прошел государственную экспертизу, поэтому была опасность, что сроки работ сдвинутся. Однако, по словам Ярослава Овчарова, изменений в датах не будет.
- К технической части проекта замечаний нет. Сейчас проверяют сметы, к концу недели закончат, и мы приступим к процедуре торгов, - сказал руководитель ДГХ. – В первых числах июля подрядчик должен приступить к работе.
К началу учебного года в мэрии планируют завершить и ремонт Первомайской улицы.