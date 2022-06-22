В Ярославле прошла акция «Свеча памяти»

В Ярославле накануне Дня памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле накануне Дня памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». Ярославцы, делающие почтить память тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны собрались у Вечного огня.

- Это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали собой ради нашей мирной жизни. Это память о начале Великой Отечественной войны. В Ярославле данная акция проводится с 2014 года. Идея составлять из свечей картины появилась в 2019 году. Тогда был выложен знаменитый танк Т-34, в этот раз решили выставить свечи в форме ладоней, держащих орден, – рассказала начальник Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля Мария Забалуева.

Многие ярославцы пришли почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

У Вечного огня был организован концерт, на котором исполнили песни и стихи о войне, завершилось мероприятие минутой молчания.

Сегодня, 22 июня, в 12:15 по всей стране вновь будет объявлена минута молчания. На одну минуту остановится производство на предприятиях, работа общественного транспорта и касс в магазинах, прервется теле- и радиовещание.