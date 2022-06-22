Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 6:36

В Ярославле прошла акция «Свеча памяти»

Ярославцы выставили свечи в форме ладоней, держащих орден
Полина Вачнадзе
В Ярославле накануне Дня памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти».

В Ярославле накануне Дня памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти».

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле накануне Дня памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти». Ярославцы, делающие почтить память тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны собрались у Вечного огня.

- Это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали собой ради нашей мирной жизни. Это память о начале Великой Отечественной войны. В Ярославле данная акция проводится с 2014 года. Идея составлять из свечей картины появилась в 2019 году. Тогда был выложен знаменитый танк Т-34, в этот раз решили выставить свечи в форме ладоней, держащих орден, – рассказала начальник Управления по молодежной политике мэрии города Ярославля Мария Забалуева.

Многие ярославцы пришли почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Многие ярославцы пришли почтить память погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

У Вечного огня был организован концерт, на котором исполнили песни и стихи о войне, завершилось мероприятие минутой молчания.

Сегодня, 22 июня, в 12:15 по всей стране вновь будет объявлена минута молчания. На одну минуту остановится производство на предприятиях, работа общественного транспорта и касс в магазинах, прервется теле- и радиовещание.