В Ярославской области пройдет акция «Минута молчания»

22 июня Ярославская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания» Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июня Ярославская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания» в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В 12:15 по московскому времени на одну минуты будет остановлено производство на предприятиях, работа общественного транспорта и касс в магазинах, прервется теле- и радиовещание. В эти минуты 81 год назад граждане Советского Союза узнали о нападении нацистской Германии.

Всероссийская акция проводится для того, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, которая унесла жизни 27 миллионов человек и стала самой кровавой в 20 веке.