Дело ярославского полковника полиции, по вине которого в ДТП погибла женщина, возвращено в суд на новое рассмотрение

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего полковника полиции Владимира Завражного, направлено на новое судебное рассмотрение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего полковника полиции Владимира Завражного, направлено на новое судебное рассмотрение.

- На постановление районного суда о прекращении дела было подано апелляционное представление прокурора, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Авария произошла 15 октября 2020 года на трассе Любим – Ярославль. «Форд», которым управлял обвиняемый, вылетел в кювет и перевернулся. Погибла пассажирка, 42-летняя женщина, она скончалась на месте.

Практически сразу после ДТП Владимир Завражный был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

В конце декабря прошлого года состоялось судебное заседаний: Даниловский районный суд вынес постановление о прекращении дела в связи с примирением сторон. Однако прокуратура с таким решением не согласилась и подала апелляцию.

- Ярославский областной суд сегодня, 1 марта, отменил постановление Даниловского суда в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, - сказали в пресс-службе ведомства.