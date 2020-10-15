В Ярославской области пьяный высокопоставленный полицейский попал в ДТП

В аварии погибла женщина Фото: Сергей ГАПОН

ДТП с участием высокопоставленного сотрудника ярославской полиции произошло сегодня, 15 октября, на трассе "Любим - Ярославль" в Даниловском районе. Автомобиль "Форд Фокус", за рулем которого находился пьяный полковник, вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате аварии пассажирка машины - 42-летняя женщина, от полученных травм скончалась, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

По информации, полученной КП-Ярославль, погибшая являлась сожительницей полицейского.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы, решается вопрос о задержании водителя.