Ярославский полковник, совершивший пьяное ДТП, уволен из полиции

Установлено, что в момент аварии водитель был пьян Фото: Олег УКЛАДОВ

Полковник полиции Владимир Завражный, который 15 октября спровоцировал ДТП на трассе Любим – Ярославль, уволен из органов внутренних дел. Напомним, что во время аварии погибла пассажирка «Форда», 43-летняя женщина, сожительница высокопоставленного полицейского. Установлено, что в момент аварии водитель был пьян. Он не справился с управление, машина вылетела в кювет и перевернулась.

- По результатам служебной проверки, назначенной руководством УМВД России по Ярославской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщается на сайте регионального УМВД России.

Сейчас теперь уже экс-полицейский по решению Кировского районного суда находится под домашним арестом.