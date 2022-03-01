В Ярославле ремонт проспекта Машиностроителей начнется в марте

будет отремонтирован участок от улицы Папанина до «Глобуса» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в ближайшее время, сразу после окончания работ на Суринском путепроводе, начнется ремонт проспекта Машиностроителей. По словам специалистов, на ремонт Суринского путепровода потребуется 2-3 дня.

- В первую очередь будет отремонтирован участок от улицы Папанина до «Глобуса», - уточнил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Подрядчик – компания «Новтех». Ямы планируют заделывать литым асфальтобетоном, который можно использовать в холодное время года.