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Общество1 марта 2022 11:47

В Ярославле ремонт проспекта Машиностроителей начнется в марте

Ямы зальют литым асфальтобетоном, который подходит для работы в холодное время года
Полина Вачнадзе
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будет отремонтирован участок от улицы Папанина до «Глобуса»

будет отремонтирован участок от улицы Папанина до «Глобуса»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в ближайшее время, сразу после окончания работ на Суринском путепроводе, начнется ремонт проспекта Машиностроителей. По словам специалистов, на ремонт Суринского путепровода потребуется 2-3 дня.

- В первую очередь будет отремонтирован участок от улицы Папанина до «Глобуса», - уточнил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Подрядчик – компания «Новтех». Ямы планируют заделывать литым асфальтобетоном, который можно использовать в холодное время года.