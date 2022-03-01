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Общество1 марта 2022 6:30

В Ярославле начали ремонт на Суринском путепроводе

Влада Красоткина
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Специалисты начали ремонт на объекте.

Специалисты начали ремонт на объекте.

Фото: Мэрия Ярославля

28 февраля в Ярославле бригада дорожников приехала на Суринский путепровод. Специалисты начали ремонт на объекте.

— У нас заключен муниципальный контракт по ремонту дорог литой асфальтобетонной смесью. Данный вид асфальта позволяет выполнять ремонт дорожного покрытия при отрицательных температурах. В первую очередь подрядная организация приступила к работам на Суринском путепроводе, который находится достаточно в плохом состоянии. Следом работы пройдут на проблемном участке проспекта Машиностроителей. Он также нуждается в оперативном ремонте, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

В ближайшем будущем в городе пройдет аукцион на выполнение работ горячей асфальтобетонной смесью, а агентство по муниципальному заказу ЖКХ занимается подготовкой техзадания. Также в мэрии пообещали закончить ремонт на недоделанных дорогах - это улицы Красный Съезд, Карла Либкнехта и Жукова.