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Здоровье1 марта 2022 5:35

В Ярославской области 244 подростка сделали прививку от коронавируса

Побочных эффектов на данный момент ни у кого не зафиксировали
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса подростков

В Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса подростков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса молодых людей. На данный момент прививку сделали 244 подростка. Как сообщает правительство региона, побочных эффектов у ребят не зафиксировано, все чувствуют себя хорошо.

480 доз вакцины «Спутник М» привезли в Ярославскую область в начале февраля. Она подходит для подростков от 12 до 18 лет. Ребята с 15 лет могут сами принять решение, прививаться им или нет. Ребятам, которые не достигли этого возраста, необходимо получить согласие родителей. Перед процедурой все должны проконсультироваться с педиатром.