В Ярославской области 244 подростка сделали прививку от коронавируса

В Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса молодых людей. На данный момент прививку сделали 244 подростка. Как сообщает правительство региона, побочных эффектов у ребят не зафиксировано, все чувствуют себя хорошо.

480 доз вакцины «Спутник М» привезли в Ярославскую область в начале февраля. Она подходит для подростков от 12 до 18 лет. Ребята с 15 лет могут сами принять решение, прививаться им или нет. Ребятам, которые не достигли этого возраста, необходимо получить согласие родителей. Перед процедурой все должны проконсультироваться с педиатром.