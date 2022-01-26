В Ярославскую область привезли вакцину от коронавируса для подростков

Подростков от 12 до 15 лет будут прививать только с согласия родителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М». По словам специалистов, это более легкая версия вакцины, которая подходит для подростков 12-18 лет.

Запись на прививку будет доступна уже в ближайшие недели. Вакцину можно сделать в детских поликлиниках, уточнили в правительстве региона. Подростки с 15 лет могут сами принять решение, прививаться им или нет. Ребятам, которые не достигли этого возраста, необходимо получить согласие родителей. Перед процедурой все должны проконсультироваться с педиатром.

Очередная волна COVID-19 в регионе сильно ударила по детям. Около 7 тысяч школьников области уже отправлены на карантин. Зафиксированы и первые пять случаев «омикрона».