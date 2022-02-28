В Ярославле по факту падения девочки с седьмого этажа возбуждено уголовное дело «Доведение до самоубийства»

Девочка выпала из окна 26 февраля. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

СКР по Ярославской области по факту падения 14-летней девочки из окна многоэтажки возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Как пояснили в пресс-службе ведомства, подозреваемого по делу пока нет, идет следствие.

Трагедия произошла в Дзержинском районе Ярославля 26 февраля. 14-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа дома на улице Труфанова. Школьница выжила, сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.