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Происшествия26 февраля 2022 16:55

В Ярославле с седьмого этажа упала 14-летняя девочка

Подросток находится в больнице
Полина Вачнадзе
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В Ярославле из окна многоэтажки выпала девушка. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле из окна многоэтажки выпала девушка. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на улице Труфанова сегодня, 26 февраля, произошло ЧП. Из окна квартиры на седьмом этаже многоэтажки выпала 14-летняя девочка.

Школьница, естественно, сильно травмировалась, но, к счастью, выжила. С многочисленными травмами девочку увезли в больницу.

- Следственным отделом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.