Деминский лыжный марафон в Ярославской области пройдет без участия иностранных спортсменов

Деминский лыжный марафон пройдет без участия иностранных спортсменов. ФОТО: сайт deminom.ru

Деминский лыжный марафон пройдет без участия некоторых иностранных спортсменов. Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

- Международная федерация лыжных марафонов Worldloppet сообщила о временном прекращении сотрудничества с Ростех Деминским марафоном. Это уже второй отказ от совместных международных соревнований, которые должны были пройти в Ярославской области. И если на проведение этапа Кубка мира по фристайлу мы повлиять не могли, то Деминский марафон – это наши состязания, и они состоятся. С иностранными спортсменами или без них, - написал глава региона на своей странице ВКонтакте.

По словам организаторов, отказ иностранцев от участие в лыжной гонке существенно не повлияет на число участников. На данный момент официальный отказ пришел от лыжников из Швеции.

Марафон пройдет 6 и 7 марта в Рыбинском районе в центре лыжного спорта «Демино». Участие в нем примут спортсмены от 4 до 90 лет из 65 регионов России. Заявки подавали и лыжники из 10 иностранных государств.

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