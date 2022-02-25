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Спорт25 февраля 2022 11:53

В Ярославле отменили этап Кубка мира по фристайлу

И все соревнования Чемпионата мира, которые должны были проходить в России
Полина Вачнадзе
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Международная федерация лыжного спорта объявила об отмене или переносе всех соревнований, которые должны были пройти в России

Международная федерация лыжного спорта объявила об отмене или переносе всех соревнований, которые должны были пройти в России

Фото: Мария ЛЕНЦ

Международная федерация лыжного спорта объявила об отмене или переносе всех соревнований, которые должны были пройти в России. Под «санкции» попал этап Кубка мира по фристайлу, запланированный в СК «Подолино» на 26 и 27 февраля. Ранее КП-Ярославль сообщала, что сборные четырех стран отказались участвовать в этапе Кубка.

- После тесных консультаций с заинтересованными сторонами, FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и поддержания целостности Чемпионата мира все оставшиеся события Чемпионата мира, запланированные на проведение в России до конца сезона 2021-2022, будут отменены или перенесены в другое место, - сообщается на сайте федерации.

Тех участников, которые уже прибыли на место проведения соревнований, будут отправлены домой.