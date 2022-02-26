В Ярославской области завершили поиски 17-летней мамы и ее сына

Девушка и ее сын найдены Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры прекратили поиски 17-летней Варвары С. и ее сына Ефима. Вместе с ребенком молодая мать пропала 24 февраля: ушла из дома в Данилове и перестала отвечать на телефонные звонки родных. Подождав немного, те обратились в полицию.

- Установлено, что девушка со своим сыном уехала к молодому человеку и находилась у него дома. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Фактов совершения в отношении них каких-либо противоправных действий не выявлено, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

К счастью, эта история закончилась хорошо. Но следователи тем не менее начали проверку - необходимо понять, почему юная мама ушла из дома.