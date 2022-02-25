В Ярославской области пропали 17-летняя девушка и ее двухлетний сын

Молодая мама и малыш пропали 24 февраля. ФОТО: "ЯрСпас"

В Данилове Ярославской области пропали мать и сын: 17-летняя Варвара С. и малыш Ефим, которому всего 1 год 11 месяцев. В поисковом отряде "ЯрСпас" сообщают, что девушка вместе с ребенком ушла из дома 24 февраля.

- Рост Варвары 164 сантиметра, она нормального телосложения. Волосы темные до плеч, глаза карие. В день исчезновения была одета в серую болоньевую куртку с желтым рукавом и фиолетовым капюшоном, желтые спортивные брюки с черными лампасами. Рост Ефима 90 сантиметров, он нормального телосложения. Был одет в синюю шапку с отворотом и бело-синим рисунком, синий теплый комбинезон. Обут в зимние ботинки, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас".

Если вы знаете, где могут находиться Варвара и Ефим или вы видели их после 24 февраля, то сообщите об этом на горячую линию поискового отряда 8-(910)-964-08-38, либо в полицию по номеру 02, 102, 112.

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