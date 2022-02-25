Четыре сборные отказались ехать в Ярославль на этап Кубка мира по фристайлу

Команды из Австралии, Швейцарии, Германии и Великобритании отказались участвовать в соревнованиях. ФОТО: Федерация фристайла России

Участники четырех сборных по фристайлу – Австралии, Швейцарии, Германии и Великобритании - отказались от участия в этапе Кубка мира FIS, который пройдет в СК «Подолино». О таком решении спортсменов сообщили на официальном сайте Федерации фристайла России.

- Несмотря на это, соревнования пройдут в запланированном формате: 26 – индивидуальные соревнования, 27 февраля – командные, - уточнили в федерации.

Этапы Кубка мира в Ярославле станут седьмыми в личном зачете и третьими в командном сезоне. Российскую команду представляя Илья и Максим Буровы, Ильдар Хакимов, Арсений Вагин, Артем Попов, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.

Из-за коронавирусных ограничения и сложной эпидемиологической ситуации, соревнования пройдет без зрителей.