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Происшествия25 февраля 2022 10:20

В Тутаеве задержали двух жителей Владимирской области с 22 свертками наркотиков

Вещество готовили к продаже
Анастасия Голубева
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Была проведена экспертиза

Была проведена экспертиза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тутаеве сотрудники полиции задержали двух жителей Владимирской области – 20-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека. У них нашли и изъяли 22 свертка с наркотиками.

Экспертиза показала, что в свертках находился метилэфедрон – более 2,8 граммов. Вещество готовили к продаже.

- Полицией Тутаева возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.