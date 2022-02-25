В Тутаеве задержали двух жителей Владимирской области с 22 свертками наркотиков

Была проведена экспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тутаеве сотрудники полиции задержали двух жителей Владимирской области – 20-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека. У них нашли и изъяли 22 свертка с наркотиками.

Экспертиза показала, что в свертках находился метилэфедрон – более 2,8 граммов. Вещество готовили к продаже.

- Полицией Тутаева возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.