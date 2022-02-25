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Происшествия25 февраля 2022 7:41

В Ярославле нашли место, откуда шел резкий запах газа

Опасности для ярославцев нет
Полина Вачнадзе
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24 февраля многие почувствовали запах газа на улицах, особенно резко он ощущался в районе Полушкиной Рощи и центра города. Ярославцы сразу сообщили о возможной утечке в МЧС, единую диспетчерскую и газовую службы.

Выяснилось, что запах исходит из промзоны на проспекте Октября. Из двух емкостей произошла утечка одоранта - примеси, которая добавляется в газ, для придания ему запаха, в основном предупреждающего об опасности. Самого газа в баллонах не было, как и угрозы взрыва.

Вчера, 24 февраля, стали известно и об утечке аммиака на фабрике мороженого в Тутаеве. Предельно допустимая концентрация вещества была превышена в 64 раза.