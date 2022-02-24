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Происшествия24 февраля 2022 9:57

В Тутаеве на фабрике мороженого произошла утечка аммиака

Предельно допустимая концентрация вещества была превышена в 64 раза
Полина Вачнадзе
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Предельно допустимая норма аммиака на тутаевском заводе составила 64 раза. ФОТО: ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

Предельно допустимая норма аммиака на тутаевском заводе составила 64 раза. ФОТО: ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

В Тутаеве на фабрике мороженого в ночь с 23 на 24 февраля произошла авария. Как сообщают в пожарно-спасательной службе Ярославской области, в складском помещении завода «Айсберри-ФМ» под тяжестью снега обрушилась кровля.

- В результате был поврежден трубопровод со сжиженным аммиаком, произошла его утечка. При предельно допустимой норме концентрации аммиака в 20 мг на 1 кубический метр, концентрация составила 1280 мг на кубический метр, - уточнили в ведомстве.

То есть, к моменту приезда спасателей превышение было в 64 раза. Специалисты ППС провели все необходимые спасательные работы, угрозы для тутаевцев и других жителей области нет.