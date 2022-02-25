В Ярославской области перенесли начало кадрового проекта Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области перенесли начало кадрового проекта «Ярославский резерв», который должен был стартовать 24 февраля. Причина заключается в изменении графика врио губернатора региона Михаила Евраева. Новую дату начала кадрового проекта объявят чуть позже.

«Ярославский резерв» - конкурс, целью которого является поиск и отбор перспективных специалистов и руководителей, готовых работать в нашем регионе и развивать его. Одной из основных задач глава региона считает создание экономических и социальных условий для самореализации молодых квалифицированных специалистов.