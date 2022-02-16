Михаил Евраев: «Конкурс «Ярославский резерв» поможет развитию кадрового потенциала региона»

Глава области Михаил Евраев обсудил с бизнесменами, учёными, представителями некоммерческих общественных организаций и органов местного самоуправления вопросы кадровой политики и перспективы формирования кадровой стратегии в регионе.

Руководитель области рассказал, что 24 февраля стартует региональный кадровый конкурс «Ярославский резерв». Основная цель этого состязания - поиск и отбор перспективных молодых руководителей и специалистов, которые обладают лидерскими качествами, незаурядным интеллектом и управленческими компетенциями.

– Нам нужно укрепить управленческую команду в самые короткие сроки. Кадровый конкурс «Ярославский резерв» нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни в регионе, – определил Михаил Евраев основные направления развития кадрового потенциала региона .

Одной из основных задач в этой связи глава региона считает создание экономических и социальных условий для самореализации молодых квалифицированных специалистов.

А пока между предприятиями Ярославской области ведётся настоящая конкурентная борьба за привлечение к себе на работу профессионалов. Чтобы решить проблему кадрового голода, по словам генерального директора ООО «Завод ПСМ» Андрея Медведев, на его предприятии используются сайты поиска работы, соцсети. Из-за дефицита местных специалистов завод вынужден привлекать их из других регионов.

– У молодежи мало мотивации оставаться и развиваться здесь. Конечно же, в условиях сложившейся социальной и экономической ситуации – восстановление экономики после кризиса, невысокий уровень зарплат, отсутствие системы помощи в трудоустройстве и поощрения – у нее просто не остается шансов, – констатировал Андрей Медведев.

Заместитель председателя Правительства Ярославской области Вера Даргель считает, что основная задача - создать максимально комфортные условия для специалистов в родном регионе. Молодые специалисты должны чётко понимать, что при должных усилиях сделают успешную карьеру, не покидая родного города.

«Для трудоустройства и дальнейшего закрепления на работе должно быть налажено межведомственное взаимодействие вузов с промышленными предприятиями, бизнесом и органами власти, чтобы спрос соответствовал предложению», – высказала свою точку зрения Вера Даргель.

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района Алексей Комаров считает, что кадровый конкурс очень актуален для Ярославской области.

«Нехватка профессиональных кадров ощущается во всех сферах, в том числе и в органах муниципальной власти. Для участников новая система подбора специалистов будет открытой и даст возможность победителям не только войти в резерв управленческих кадров Ярославской области, но и принять участие в образовательных программах развития своих компетенций», – сказал Алексей Комаров.

Региональный кадровый конкурс «Ярославский резерв» стартует 24 февраля. Начиная с этого дня на сайте проекта ярославскийрезерв.рф можно будет посмотреть , что необходимо сделать, чтобы принять участие в конкурсе. «Ярославский резерв» проводится при поддержке АНО «Россия – страна возможностей»