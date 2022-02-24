В Ярославской области в День защитника Отечества выявили 14 нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД останавливали нетрезвых водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области вчера, 23 февраля, сотрудники ГИБДД выявили 14 нетрезвых водителей за рулем, шесть из которых – повторно. Помимо этого, остановили 11 человек, которые управляли машинами, но не имели при этом прав.

- Также выявлено 75 нарушений ПДД пешеходами, в том числе 17 – несовершеннолетними, в трех случаях у пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. Сотрудниками строевых подразделений ДПС ГИБДД области составлено более 80 административных материалов за неиспользование ремней безопасности и 24 – за перевозку детей-пассажиров без детского удерживающего устройства, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.