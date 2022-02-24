Рыбинская спортсменка взяла серебро на первенстве Европы по стрельбе из блочного лука

Рыбинская спортсменка вошла в состав женской сборной России Фото: Правительство Ярославской области

В Словении прошло первенство Европы по стрельбе из блочного лука. Спортсменка из Рыбинска Екатерина Румянцева вошла в состав женской сборной России и заняла второе место на соревнованиях. Серебро Екатерина взяла вместе с Ариной Черкезовой из Москвы и Никой Снетковой из Калининградской области, которые были вместе с ней в команде.

Всего на турнир приехали 299 участников, в состав российской команды вошли 36 человек.

- В прошлом году Екатерина уже была серебряным призером командного первенства мира по стрельбе из лука. Тогда соревнования проходили в польском городе Вроцлаве. Спортсменка тренируется под руководством Татьяны Бородай в спортивной школе олимпийского резерва №10, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва №10 Михаил Постников отметил, что спортсмены рыбинской школы стрельбы из лука в очередной раз подтвердили свой высокий статус на международной арене, успешно выступив на первенстве Европы. Сейчас продолжается подготовка к следующим стартам – это чемпионат и Кубок России, запланированные на конец марта в Алуште.