По чек-листу: в Ярославской области начали готовиться к весеннему половодью

В Ярославской области началась подготовка к весеннему половодью Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области началась подготовка к весеннему половодью по новому формату. Уже заключен договор с Гидрометцентром, специалисты которого будут обследовать затороопасные участки Рыбинского водохранилища и предоставлять информацию о гидрологической обстановке на 5 и 10 дней.

Кроме того, скоро начнется проверка готовности к паводку всех муниципальных районах. По поручению врио губернатора региона Михаила Евраева, каждый район готовится к предстоящему половодью по чек-листу. В нем перечислены все противопаводковые мероприятия, которые район должен выполнить.

Особое внимание будет уделено семи районам, которые наиболее сильно подвержены подтоплениям весной. Во время видео-конференции представители КСЧ Рыбинска, Ярославля, Некрасовского и Ярославского районов доложили, как идет подготовка к половодью по пунктам чек-листа. Выездные проверки начнутся с 4 марта.

На сегодняшний день гидрологическая обстановка на территории Ярославской области стабильная, опасных явлений нет. Как сообщила заместитель руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Варвара Мелентьева, для достижения уровня нормальной предполоводной сработки к началу половодья режимы Угличского гидроузла со средними за период сбросными расходами установлены 500 плюс-минус 50 кубометров в секунду, Рыбинского – с постепенным повышением сбросных расходов до достижения расходов 1800 – 2000 кубометров в секунду и контролем ледовой обстановки в нижнем бьефе, Нижегородского – 2300 плюс-минус 100 кубометров в секунду.