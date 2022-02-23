В Ярославле будут судить мужчину, который украл 12 разделочных ножей и 13 электрогирлянд
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Ярославле 29-летний мужчина обвиняется в двух кражах. До этого он уже трижды был судим за кражи и грабежи.
В октябре прошлого года молодой человек в сетевом магазине смекнул, что вокруг него нет людей, воспользовался ситуацией и украл 12 разделочных ножей. Для чего ему столько – не уточняется. Общая сумма ущерба – 3800 рублей.
Через некоторое время, в декабре того же года, но уже в другом магазине обвиняемый украл 13 электрогирлянд на 2700 рублей. Он спрятал их под куртку и вышел из торговой точки.
- Мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело по обвинению мужчины в совершении двух краж направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Дата рассмотрения дела не назначена, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.