В Ярославле будут судить мужчину, который украл 12 разделочных ножей и 13 электрогирлянд Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославле 29-летний мужчина обвиняется в двух кражах. До этого он уже трижды был судим за кражи и грабежи.

В октябре прошлого года молодой человек в сетевом магазине смекнул, что вокруг него нет людей, воспользовался ситуацией и украл 12 разделочных ножей. Для чего ему столько – не уточняется. Общая сумма ущерба – 3800 рублей.

Через некоторое время, в декабре того же года, но уже в другом магазине обвиняемый украл 13 электрогирлянд на 2700 рублей. Он спрятал их под куртку и вышел из торговой точки.

- Мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело по обвинению мужчины в совершении двух краж направлено в Кировский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Дата рассмотрения дела не назначена, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.