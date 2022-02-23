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Происшествия23 февраля 2022 13:20

В Ярославле водителю не удалось избежать ответственности за сбитого пешехода

Пострадавший лечится дома
Анастасия Голубева
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Сотрудники ГИБДД установили личность водителя

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 16 февраля в больницу обратился 18-летний местный житель, которого, как выяснилось позже, сбила машина. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Молодой человек шел по пешеходному переходу на проспекте Октября и его сбил неизвестный автомобиль с неустановленным водителем, который сразу же уехал с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД установили, что ярославца сбил 52-летний мужчина на «Тойоте Камри».

- В отношении водителя за оставление в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, составлен протокол об административном правонарушении. Протокол направлен для рассмотрения в суд, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.