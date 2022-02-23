Спортсмены из Ярославля взяли медали на первенстве России по триатлону

В регион ребята привезли и серебро, и золото Фото: Правительство Ярославской области

В Пермском крае прошло первенство России по зимнему триатлону. Ярославские воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №19 завоевали на этих соревнованиях медали.

Ярославец Михаил Чувакин занял второе место. Он преодолел дистанцию за 47 минут 43,8 секунды. Помимо этого, Михаил завоевал золото в эстафете вместе с Семеном и Савелием Залавцевыми.

- В программу турнира вошли 3,5 километра беговой дистанции, 6 километров велогонки и 5 километров лыжной гонки. Для самой младшей категории «юноши и девушки 13 – 14 лет» дистанции были сокращены: 2 километра бега, 3 километра на велосипеде и 3 километра лыжной гонки, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Тренер ярославских спортсменов Юлия Сурикова отметила, что у них в целом был непростой сезон. В декабре Михаил Чукавин очень тяжело переболел коронавирусом. Пришлось восстанавливаться. Но он упертый и целеустремленный парень, поэтому другого результата быть не могло. В эстафете ребята всегда борются как сплоченная команда. Они любят контактную борьбу, любят азарт. И если все это есть – их уже не остановить.