В Ярославле столкнулись фура и пассажирский автобус

Водитель автобуса остался жив. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле сегодня ночью, 23 февраля, в 00:27 на улице Нефтяников произошло ДТП. Пассажирский автобус ЛИАЗ, которым управлял 24-летний водитель, влетел в задний бампер грузовика «Рено Премиум».

В социальных сетях появились фотографии этой аварии, на которых видно, что лобовое стекло автобуса полностью смято, но, к счастью, молодой человек, находившийся в нем за рулем, остался жив.

- В результате ДТП водитель автобуса госпитализирован в больницу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.