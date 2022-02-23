В Ярославле взяли мужчину, ограбившего офис микрозаймов

Подозреваемый в разбое Фото: УМВД по Ярославской области

В Заволжском районе Ярославля 20 февраля в одном из офисов произошел разбой. Неизвестный забежал с ножом в микрофинансовую организацию на проспекте Авиаторов, и, угрожая его сотрудникам, открыто похитил 42 тысячи рублей.

Полиция задержала подозреваемого в разбое – им оказался 33-летний местный житель, которые ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

На вопрос сотрудника правоохранительных органов: «Сейчас за что задержаны?», мужчина ответил:

- За разбойное нападение. С ножом напал на девушку, которая там сидела, закрыл ей рот и стал вытаскивать деньги из кассы.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.