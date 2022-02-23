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Общество23 февраля 2022 7:00

В прокуратуре Ярославской области рассказали подробности по делу девочек, на которых упала снежная глыба с крыши

Против управляющей компании завели "уголовку"
Влада Красоткина
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На двух девочек 20 февраля упал снег с крыши. Фото: группа "Жесть Ярославль"

На двух девочек 20 февраля упал снег с крыши. Фото: группа "Жесть Ярославль"

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля возбудила административные дела против «Управляющей организации многоквартирными домами Красноперекопского района» и его директора. Напомним, что 20 февраля с крыши дома №16 на улице Титова рухнула глыба льда на двух 12-летних девочек.

- Обвинение предъявлено по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований". Руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений, - сообщили в пресс-службе органа власти.

Но на этом список статей против УК и директора не закончен. Следственным отделом Фрунзенского района возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".