В Ярославле на двух девочек рухнула глыба льда с крыши

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В Ярославле 20 февраля с крыши дома №16 на улице Титова рухнула глыба льда на двух несовершеннолетних девочек. Детям двенадцать и тринадцать лет.

- У 13-летней пострадавшей переломы конечностей. У 12-летней пострадавшей просто ушибы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В следственном комитете после происшествия возбудили уголовное дело по статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают ответственных за своевременную уборку снега с крыши здания.