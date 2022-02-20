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Общество20 февраля 2022 14:29

В Ярославле на двух девочек рухнула глыба льда с крыши

У одной из малышек переломы, у второй - ушибы
Влада Красоткина
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Следователи возбудили уголовное дело. Фото: группа "Жесть Ярославль"

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В Ярославле 20 февраля с крыши дома №16 на улице Титова рухнула глыба льда на двух несовершеннолетних девочек. Детям двенадцать и тринадцать лет.

- У 13-летней пострадавшей переломы конечностей. У 12-летней пострадавшей просто ушибы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В следственном комитете после происшествия возбудили уголовное дело по статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают ответственных за своевременную уборку снега с крыши здания.