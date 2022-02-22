Двое ярославцев перевели мошенникам более миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что ей на сотовый телефон звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили женщине о том, что на нее незаконно оформлены кредиты и для того, чтобы их аннулировать, мошенники убедили ярославну собственноручно взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасные счета». Таким образом, женщина лишилась 905 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла с 67-летним жителем Красноперекопского района.

- Пенсионер обратился в полицию после того, как по указанию лжесотрудника службы безопасности банка перевел на «безопасные счета» денежные средства, взятые в кредит. Ущерб составил 240 тысяч рублей,- пояснили в УМВД России по Ярославской области. - Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется расследование.