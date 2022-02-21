В Ярославской области начали сбор средств для беженцев из Украины

Пункт временной помощи в Ярославской области в 2014 году. Фото: Сергей Якушев, социальные сети

В Ярославском регионе наибольшее количество беженцев из ДНР и ЛНР сейчас находятся в Ростовском районе. В помощь людям начался сбор средств.

- Депутаты ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» одни из первых начали сбор средств. Уже поступает информация о сборе средств от общественных организаций. Важен личный вклад каждого. Совсем скоро будут обнародованы контакты, по которым можно будет узнать какая именно помощь необходима и куда перечислять собранные средства, - сообщил в социальных сетях зампред ярославской областной думы Сергей Якушев.

Напомним, в выходных стало известно, что в области создадут межведомственную рабочую группу для обустройства прибывших из Донецкой и Луганских республик.