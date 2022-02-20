Ярославская область окажет помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик

На данный момент в области создали семь пунктов временного размещения. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском регионе создадут межведомственную рабочую группу для помощи беженцам из Донецкой и Луганских республик. Участниками стали представители МЧС, правоохранительных ведомств, Роспотребнадзора, руководители структурных подразделений органов исполнительной власти - департаментов здравоохранения, образования, труда, региональной безопасности, финансов и транспорта.

На данный момент в области создали семь пунктов временного размещения. Они могут принять 300 жителей народных республик. К таким точкам относятся Переславский, Ростовский, Борисоглебский, Угличский, Мышкинский, Рыбинский лесотехнический колледжи и профилакторий «Сосновый бор» в Гаврилов-Ямском районе.

- Решение о направлении беженцев в Ярославскую область будет принимать федеральный центр, но мы должны быть готовы к тому чтобы принять людей и их достойно разместить. Сейчас мы занимаемся организацией гуманитарной помощи, которая будет направлена в Ростовскую область для жителей из Луганской и Донецкой республик. Какая именно помощь мы сейчас решаем, определяем потребности, - сказал Михаил Евраев.