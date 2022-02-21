В ярославском зоопарке у новенького волка Мэна и волчицы завязался роман

Мэн и Хурме живут вместе.
Фото: Правительство Ярославской области
Красный волк Мэн совсем недавно переехал в ярославский зоопарк, но уже успел обзавестись новыми друзьями. Одним из них стала волчица Хурме.
- За это время животное освоилось на месте и уже привыкло к своей подруге — красной волчице Хурме, живущей в соседнем вольере, - рассказали в правительстве Ярославской области.
Наблюдая эти теплые взаимоотношения, специалисты решили поднять защитный шибер, который разделял вольеры. Теперь животные живут вместе. Как дальше будут развиваться отношения обитателей - покажет время.