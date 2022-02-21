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Общество21 февраля 2022 15:20

В ярославском зоопарке у новенького волка Мэна и волчицы завязался роман

Отношения крайне серьезные, животные живут вместе
Влада Красоткина
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Мэн и Хурме живут вместе.

Мэн и Хурме живут вместе.

Фото: Правительство Ярославской области

Красный волк Мэн совсем недавно переехал в ярославский зоопарк, но уже успел обзавестись новыми друзьями. Одним из них стала волчица Хурме.

- За это время животное освоилось на месте и уже привыкло к своей подруге — красной волчице Хурме, живущей в соседнем вольере, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Наблюдая эти теплые взаимоотношения, специалисты решили поднять защитный шибер, который разделял вольеры. Теперь животные живут вместе. Как дальше будут развиваться отношения обитателей - покажет время.