В ярославском зоопарке появился красный волк

В город хищник переехал из Новосибирска. Фото: Правительство Ярославской области

17 декабря стало известно, что в ярославском зоопарке появился новый житель - красный волк по кличке Мэн. В город хищник переехал из Новосибирска.

- Мэну семь лет. В зоопарках волки живут до 15 нет, что в три раза дольше, чем в дикой природе. Красный волк — редкий вид псовых, находящийся под угрозой исчезновения. Он занесён в Красную книгу, - рассказали в мэрии Ярославля.

Сейчас Мэн осваивается на новом месте и находится в соседнем вольере от своей будущей подруги — красной волчицы Хурмы. Они знакомятся и привыкают к друг другу, а через месяц будут жить в одном вольере.