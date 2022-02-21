Жительница Некрасовского района ударила своего сожителя бутылкой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Некрасовском районе Ярославской области двое местных жителей выпивали у себя дома. Все было более-менее спокойно, но в какой-то момент между ними завязалась ссора, и 38-летняя женщина ударила своего 34-летнего сожителя стеклянной бутылкой.

- Полицией по Некрасовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ведется расследование, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.